Coronavirus

À Genève, il faudra acheter masqué

Le magistrat en charge de la Santé Mauro Poggia a annoncé ce vendredi différentes mesures supplémentaires pour lutter contre la résurgence du virus, dont l’obligation légale de porter un masque d’hygiène dans les commerces.

Avec 46 nouveaux cas enregistrés jeudi, les chiffres sont inquiétants, a indiqué vendredi le conseiller d'Etat en charge de la santé Mauro Poggia. La situation s'est aggravée: il faut prendre les mesures qui s'imposent, selon Mauro Poggia En rendant le port du masque obligatoire dans les commerces, Genève emboîte ainsi le pas aux cantons de Vaud et du Jura. Net relâchement

La désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique sera aussi obligatoire avant de pénétrer dans un commerce. Le Conseil d'Etat genevois a également annoncé le port du masque obligatoire dès mardi pour tous les prestataires de soins à la personne, comme les coiffeurs, les barbiers et le personnel de salons esthétiques.

Net relâchement

Les lieux festifs publics et privés sont pointés du doigt par Jacques-André Romand, médecin cantonal délégué aux affaires Covid, qui déplore un net relâchement de la part de la population. Les bars et les discothèques ont ainsi dès vendredi 20h00 l'obligation de collecter l'identité et un moyen de contact fiable de chaque client.