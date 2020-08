il y a 14min

Basketball

À Genève, Jurkovitz ne sera pas forcément remplacé

Après le départ du Fribourgeois pour Hapoel Beer, les Lions de Genève scrutent d’un œil le marché mais sans en faire une priorité. Le président Imad Fattal fait le point de la situation.

par Christian Maillard

Natan Jurkovitz (à g.) ayant trouvé un job en Israël, son ex-coéquipier de Fribourg Timothy Derksen (en blanc, à dr.) sera, lui, bien présent avec les Lions. KEYSTONE

Imad Fattal a accueilli avec plaisir la décision du Conseil fédéral de ce mercredi qui permet à lui et aux dirigeants du basket suisse de mettre de la vie dans leurs gradins respectifs. «Il est clair que cela fait du bien, car on revient de loin, soupire le président des Lions de Genève. On a tous besoin que le sport continue et de pouvoir offrir des moments de basket à nos supporters et nos partenaires.» En attendant de voir quelles mesures seront imposées aux clubs, l’avocat du Grand-Saconnex fait le point alors que la compétition reprendra avec la Supercoupe, où, comme le veut la tradition depuis quelques années, Olympic défiera les Genevois le 3 octobre à Fribourg…

Imad Fattal (à g.) est heureux de sa campagne de transferts même si Natan Jurkovitz ne portera finalement pas le tricot de ses Lions. Pierre Albouy

«Sans Natan, l’équipe n’est plus tout à fait la même, on est moins bons. Or, nous sommes bien armés pour viser le top 3 ou top 4» Imad Fattal, président des Lions de Genève

Imad Fattal, on pensait que votre campagne de transferts était terminée avant que Natan Jurkovitz, que vous aviez recruté à Fribourg, ne signe un contrat en Israël. Va-t-il être remplacé?

Il faut être clair: remplacer poste pour poste Natan Jurkovitz ne va pas être possible dans la mesure où Natan est assez unique en Suisse. En plus, le marché ne nous permet pas de trouver un joueur de ce calibre maintenant. On a construit l’équipe en ayant en tête la possibilité qu’il s’en aille. C’est pour cela que certains nous ont reproché, à un moment donné, que nous ayons doublé certains postes. Mais c’était dans cette éventualité-là. On est donc content d’avoir pris certaines précautions avant, sinon nous serions bec dans l’eau aujourd’hui. Cela ne nous empêche pas de scruter le marché pour voir quel joueur pourrait intégrer intelligemment notre effectif. On souhaite surtout quelqu’un qui nous amène une plus-value, sinon on ne prendra personne. C’est donc encore ouvert.

Pourriez-vous recruter un nouvel étranger pour compenser son départ?

Non, car au niveau de nos mercenaires, avec Ive Ivanov, Eric Adams, Timothy Derksen et Donatas Sabeckis, nous sommes au complet.

L’effectif des Lions de Genève Poste 1: Jeremy Jaunin et Donatas Sabeckis (Lit.)Poste 2: Roberto Kovac et Timothy Derksen (É.-U.)Poste 3: Mikael MaruottoPoste 4: Michel-Ofik Nzege/Brandon Kuba et Ive Ivanov (Cro.)Poste 5: Eric Adams (É.-U.)

On vous sent ravi de votre campagne de transferts, on se trompe? Vous voilà visiblement bien armé pour conquérir enfin ce titre qui vous échappe ces dernières années…

Disons qu’on l’était plus avec Natan, il faut être honnête. L’équipe n’est plus tout à fait la même sans lui. On est moins bons. Mais cela va davantage responsabiliser les autres membres du groupe, qui vont vraiment pouvoir donner leur pleine mesure afin de compenser son départ. Nous sommes toutefois bien armés pour viser le Top 3 ou Top 4. Pour le titre, il faudra attendre les premiers mois pour voir si l’alchimie prend ou pas. Une chose est sûre, on ne va pas écraser la concurrence.

Le Covid a fait des dégâts dans le championnat, avec la disparition notamment de Vevey: cela vous inquiète-t-il?