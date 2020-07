À Genève, la crise force des familles à se priver de repas

Virus

De nombreux parents et enfants présents aux distributions alimentaires des Vernets ont parfois dû renoncer à se nourrir depuis le début de la pandémie, rapporte un sondage.

Population précaire

Un adulte sur 20 et un enfant sur cent ont aussi passé une journée entière sans manger, relèvent mercredi les Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) et Médecins sans frontières (MSF). Par ailleurs, plus de la moitié des sondés vivent dans des logements densément occupés et ont souvent des difficultés à payer leur loyer.