A J-3, l’heure du jugement premier approche pour Xamax

Football

Alors que se profile son rendez-vous de samedi contre Thoune, le club neuchâtelois se prépare avec sérénité. LeMatin.ch s'est invité à l'entraînement.

Pour toucher au but, à savoir le maintien, les Neuchâtelois n'auront pas droit à l'erreur samedi contre Thoune, une lanterne rouge qui possède le même nombre de points que Xamax (19).

Lorsque les Neuchâtelois se déplacent à la Maladière Centre, c’est le plus souvent pour y effectuer leurs courses. Seuls les footballeurs de Xamax investissent quotidiennement les lieux, ou plutôt leur annexe, pour se rendre à leur travail. Si rien n’a fondamentalement changé, tout est cependant aujourd'hui différent, avec la mise en place du protocole de reprise. Après s’être présentés déjà changés pendant quelques temps, les joueurs se partagent dorénavant trois vestiaires séparés – samedi, il y aura celui des titulaires désignés et chacun devra veiller à porter un masque jusqu’au moment de fouler l’herbe synthétique.

Ce mercredi, sous un ciel plombé et la pluie, Xamax a répété ses gammes, encore et toujours – gare aux fausses notes.

Forcément, la venue de Thoune, samedi en fin d’après-midi (18h15), occupe tous les esprits. L’ambiance proposée est un mélange d’application studieuse et de sérénité contenue; après quasi quatre mois de ballon confiné, le manque de foot se fait toutefois sentir. Là, maintenant, il faut que cela commence. Voilà ce que semblent dire les acteurs eux-mêmes, ravis de retrouver enfin la vérité qui compte, celle du terrain.

Le coach teste plusieurs défenses

Casquette blanche vissée sur la tête, Joël Magnin corrige, recadre, encourage, félicite. «Bien joué ça, les gars…» Si les matches amicaux ont été jugés très bons (3-0 contre Servette, 4-2 contre l’«épouvantail» SLO qui venait de passer six buts aux «grenat»), le coach sait pertinemment, au fond de lui, qu’il n’a pas le droit de se rater.

On parle souvent des conséquences d'un match à six points quand celui-ci est mal négocié, or en voilà déjà un, avec une place de cancre de la Ligue pour son perdant.