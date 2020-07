À l'origine provisoire, un rond-point fait l'unanimité des riverains

Bienne

Construit pour un chantier, un giratoire deviendra définitif, à la demande des nombreux usagers des gorges du Taubenloch.

«Les usagers de la route peuvent notamment tourner et repartir de la manière la plus simple en sens inverse, rendant inutile la traversée de Bienne, mais aussi de Frinvillier et d’Orvin», constate cette élue. Mais pourquoi diable les ingénieurs n'y ont-ils pas pensé plus tôt?