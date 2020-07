A la table du Servette, personne ne reste sur sa faim

Football

Avec une recette éprouvée, le club grenat continue de séduire. Son nul contre YB (1-1) confirme la tendance.

Après un bon repas consommé avec appétit, que reste-t-il de la fête des papilles? Le souvenir évanescent de saveurs discrètes, de mélanges audacieux, offrant un voyage de découvertes et de parfum subtils, l’emporte souvent à l’instant de régler l’addition. Au terme d’un Servette-YB (1-1) qui a décollé en deuxième période pour atteindre un sommet d’intensité dramatique dans les ultimes instants, c’est exactement ce que l’on a pu se dire en quittant la Praille.

Dans les cuisines du Stade de Genève, on peut en déduire qu’Alain Geiger est un remarquable chef cuistot, s’autorisant toutes les audaces quand il s’agit de marier les saveurs et de faire saliver l’assistance.

Il y en a pour tous les goûts

A l’heure du coup de feu, pas de grosse tambouille mais un menu du soir soigné. Parfois comme ce fut le cas mardi, les ingrédients (et les hommes) certes changent mais la recette demeure invariablement la même. La table du Servette, c’est un bon une étoile au guide de la Super League, offert au prix d’une brasserie de quartier. Il y en a surtout pour tous les goûts. Et l’on s’y restaure goulûment tant les portions offertes sont généreuses, personne ne demeurant sur sa faim.

Au soir du 2 août, peut-être avant, on ignore si YB sera récompensé d’un troisième titre national d’affilée. Mais ce que l’on sait déjà, c’est que le champion sortant a déjà abandonné sept points cette saison contre un Servette en passe de devenir sa bête noire. Pour mettre YB en échec, il a suffi que les Genevois parviennent à boucler les côtés et empêchent les Bernois de s’abandonner à leur péché mignon: arroser les seize mètres de centres, ce qui avait parfaitement fonctionné contre Xamax, peut-être aussi en raison de la faiblesse de l’opposition.

Cette fois, les marmitons de la Praille, faute d’une intensité suffisante et de circuits nécessitant encore quelques ajustements, n’ont pas toujours appliqué ce qui avait fait leur succès jusque-là mais ils ont su remplacer leurs qualités habituelles par un supplément de bravoure. Quand les schémas préférentiels seront rétablis, les Genevois n’en seront que plus dangereux.

Dans ce nouveau championnat qui use les organismes et où le classement final pourrait bien dépendre de la richesse des contingents, Servette n’avance bien sûr pas aussi vite qu’il l’aurait souhaité en enchaînant les matches nuls - c’était son cinquième d’affilée - mais ce qu’il propose ressemble déjà à une victoire. Car au-delà des points, gagnés (dans l’optique du maintien) ou égarés (dans l’optique de l’Europe), il y a la volonté permanente de rester fidèle à ce qui fait sa marque. Il est question d’identité de jeu, de plaisir aussi à soigner le service et ce que l’on a préparé. Quand une recette plaît, pourquoi la retirer de la carte?