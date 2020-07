Royaume-Uni

A «Londongrad», l’influence russe en question

Le rapport du comité parlementaire de renseignement (ISC) publié mardi dénonce d’énormes donations à des politiciens, notamment conservateurs, ou versées à des firmes d’avocats ou de relations publiques.

«L’influence russe au Royaume-Uni est la ‘nouvelle normalité’», relève le rapport, soulignant que «beaucoup de Russes ayant des liens très proches» avec le président russe Vladimir Poutine sont très intégrés dans le milieu des affaires et la société britannique, en particulier à «Londongrad», surnom parfois donné à la capitale et son importante communauté russe.

«Lavomatic» d’argent sale

Si les députés ne citent pas de nom et admettent que les preuves irréfutables d’interférences russes, que ce soit dans la campagne du référendum sur le Brexit ou celui sur l’indépendance de l’Ecosse de 2014, sont difficiles à trouver, ils estiment que le gouvernement a «activement évité» d’enquêter.

«De riches donateurs russes avec des liens avec Poutine participent régulièrement à des soirées de levées de fonds et côtoient des personnalités influentes» britanniques, relève Ben Cowdock.

Le «lavomatic» d’argent sale à Londres a notamment été mis en lumière par le scandale chez Deutsche Bank des «transactions miroirs» entre les filiales de Moscou et Londres de la banque allemande qui servaient à blanchir des fonds à coups de transactions se compensant de part et d’autre et circulant dans des paradis fiscaux.