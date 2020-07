il y a 1h

Aaron Dessner: «J’ai rarement été aussi inspiré par quelqu’un»

Le guitariste de The National a tenu à remercier Taylor Swift de lui avoir donné la chance de coécrire 11 des chansons de son album surprise, «Folklore», sorti le 24 juillet.

par Cover Media/LeMatin.ch

«Quelques heures après avoir partagé mes chansons, mon téléphone s’est éclairé avec un message vocal de Taylor d’une version entièrement écrite d’une chanson (et) l’élan n’a jamais été perdu», raconte Aaron Dessner. AFP/ Beth Garrabrant

Aaron Dessner s’est dit honoré d’avoir travaillé sur le nouvel album surprise de Taylor Swift, qui est sorti jeudi à minuit.

Le musicien du groupe The National, qui s’est associé à la chanteuse de «Shake It Off» pour coécrire la plupart des morceaux de son disque «Folklore», a admis qu’il était «profondément reconnaissant» envers elle de lui avoir demandé de participer à son nouveau projet. «J’étais tout excité et honoré quand Taylor m’a contacté fin avril pour peut-être écrire des chansons à distance ensemble», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Aucune attente»

Et travailler avec la pop star a beaucoup inspiré le rockeur. «Je pensais que les idées de chansons prendraient un certain temps à arriver et je n’avais aucune attente quant à ce que nous pouvions accomplir à distance, a-t-il expliqué. Mais quelques heures après avoir partagé mes chansons, mon téléphone s’est éclairé avec un message vocal de Taylor d’une version entièrement écrite d’une chanson (et) l’élan n’a jamais été perdu.»

Aaron Dessner s’est émerveillé de la créativité de Taylor Swift: «J’ai rarement été aussi inspiré par quelqu’un et j’ai encore du mal à croire que ça m’est arrivé. Ces chansons se sont faites dans une période tellement difficile.»

Avec deux autres membres de The National

Le guitariste de The National a coécrit 11 des morceaux de la chanteuse et a fait appel à ses camarades de groupe Bryan Devendorf et son frère, Bryce Dessner, pour les arrangements. Le collaborateur régulier de Taylor Swift, Jack Antonoff, ainsi que Justin Vernon du groupe Bon Iver ont également coécrit des morceaux pour «Folklore».