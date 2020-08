Transport Absurde: 18 280 kilomètres pour des cornichons!

Des cornichons du Vietnam à la Migros, des graines de Grenade du Pérou à la Coop ou de l’eau du Groenland, l’Initiative des Alpes ouvre son concours annuel sur les produits importés les plus aberrants.

Le troisième concurrent est vendu chez Manor. Il s’agit d’une nouvelle «eau de luxe» de la marque canadienne Berg. Elle provient de la fonte des glaciers groenlandais. Les blocs de glace flottant autour de Terre-Neuve sont collectés et ramenés à terre par bateau, puis livrés par la route à une installation de remplissage. Les bouteilles sont alors acheminées par ferry et camion jusqu’au port de Halifax, puis par bateau jusqu’à Anvers et enfin par camion via Bordeaux jusqu’en Suisse. Après 9602 km, elles ont produit 794 grammes de CO₂, alors qu’un verre d’eau du robinet en Suisse équivaut à 0,04 gramme de CO₂.

Des bonnes idées aussi

«Nous devons faire en sorte que la fabrication de produits redevienne régionale, car un trajet plus court est bénéfique au climat et aux Alpes. Mettre en place des cycles économiques régionaux nous rend plus flexibles et plus résistants face aux crises, crée localement des places de travail et apporte une valeur ajoutée», défend le conseiller national Jon Pult (PS/GR), président de l’Initiative des Alpes. Ainsi, l’Initiative des Alpes ouvre également un concours pour des produits positifs et novateurs, le «Cristal de roche». Sont en compétition cette année: L’Automne culinaire, une plate-forme pour des produits régionaux dans les Grisons, Live Track, une plate-forme virtuelle pour surveiller en temps réel les niveaux de remplissage des conteneurs de récupération, et Urban Logistics, une plate-forme de services de transport qui rassemble les principaux coursiers à vélo.