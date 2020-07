il y a 13min

France

Accident: «elle criait qu’il fallait sauver les enfants»

Des témoins ont raconté le terrible accident de l’Aisne, qui a coûté la vie à quatre enfants. Un hommage leur est rendu aujourd’hui.

par Renaud Michiels

Les victimes, Sacha, Maël, Gabriel et Stanislas avaient de 9 à 13 ans . LCI

Mardi sur la RN2 à Laon, dans l’Aisne, quatre enfants ont perdu la vie dans un dramatique accident impliquant un poids lourd, deux fourgonnettes et deux voitures. Ils étaient tous dans une des voitures, qui a pris feu. La conductrice a survécu mais elle est grièvement blessée , avait relaté LCI.

Des témoins présents sur place ont depuis raconté les circonstance s de l’accident et leur impuissance face aux terribles scènes qu’ils ont vues.

«En regardant dans mon rétroviseur, j ’ ai vu un camion se déporter», raconte au «Parisien» Aurélien, un professeur d ’ histoire et de géographie de 34 ans. Puis il a entendu la collision. «La voiture a pris feu très vite. Trente secondes à peine après le choc. Des gens qui avaient des extincteurs dans leurs voitures se sont précipités et ont essayé d ’ éteindre le feu», enchaîne-t-il.

«On ne pouvait plus approcher de la voiture»

Lui-même s’est précipité vers la voiture accidentée après avoir appelé les pompiers. La conductrice est alors brièvement inconsciente puis reprend ses esprits. «Elle a essayé de casser le pare-brise, car sa portière était complètement enfoncée. Avec un autre homme, j ’ ai essayé de briser le pare-brise et nous avons réussi à l ’ extraire. Je lui ai pris le bras gauche et avec l ’ autre homme nous l ’ avons sortie. Les flammes commençaient à être sur elle, elle a le dos brûlé et une partie du cuir chevelu je pense.»

La suite est effroyable car un enfant au moins n’est pas mort sur le coup. «Il hurlait, pleurait. Nous étions plusieurs à essayer d ’ ouvrir les portières, mais elles étaient bloquées. On a essayé de les faire plier par le haut, mais c ’ était impossible», relate Aurélien.

« À mains nues, c ’ était déjà trop difficile, mais avec les flammes qui grandissaient, c ’ est devenu impossible. L ’ incendie était très violent. Rapidement, il fallait s ’ éloigner. On ne pouvait plus approcher de la voiture», raconte le jeune homme en sanglot. Et de conclure: « Je me suis senti impuissant, qu'est-ce qu ’ il aurait fallu que je fasse pour les sauver?»

«Elle ne voulait pas qu’on s’occupe d’elle»

Les frères Youssef et Salah Boukateh ont également accouru pour tenter d’aider. «On a tiré la dame pour l ’ éloigner un peu, on avait peur que ça explose», témoigne Salah Boukateh dans «Le Parisien» . «Elle était très brûlée sur tout un côté, mais elle ne voulait pas qu ’ on s ’ occupe d ’ elle. Elle criait qu ’ il fallait sauver les enfants, le reste ne comptait pas.» Le même a dit sur BFM TV l’horreur de « regarder les enfants brûler sans rien pouvoir faire. »

Les victimes, Sacha, Maël, Gabriel et Stanislas avaient de 9 à 13 ans, explique France 3. Deux marches blanches ont lieu ce vendredi en fin d’ après-midi pour leur rendre hommage. Elles se tiendront dans les lieux de résidence de leurs parents, à Tergnier et à Anizy-le-Grand, dans l’Aisne.