Moyen-Orient

Accord de paix «historique» entre Israël et les Emirats

Israël et les Emirats arabes unis ont signé sous l’égide des Etats-Unis un «accord de paix historique», a tweeté jeudi Donald Trump, permettant à ces deux pays de normaliser leurs relations.

Cet accord de paix entre Israël et les Emirats arabes est une «percée spectaculaire», a commenté M. Trump, qualifiant cette normalisation d’ «accord de paix historique entre nos deux grands amis».

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a également évoqué un «jour historique» et un «pas décisif vers la paix au Moyen-Orient».

«C’est un succès remarquable pour deux Etats parmi les plus en pointe et les plus avancés technologiquement dans le monde», a-t-il ajouté dans un communiqué.