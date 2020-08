«Accord historique» entre la Turquie et la Russie

Syrie

Le président turc a évoqué un accord conclu entre la Russie et la Turquie sur le nord de la Syrie mardi soir, alors que les Kurdes affirment s'être retirés de la zone de sécurité.

De leur côté, les présidents russe et turc, acteurs centraux du conflit syrien, se sont accordés dans la journée sur une prise de contrôle en commun de la majeure partie de cette zone en proie à un conflit croissant entre Ankara et combattants kurdes. «A ce stade, il n'existe pas de besoin de mener une nouvelle opération», a fait savoir le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

Patrouilles militaires russes et syriennes

Après six heures de négociations à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont décidé dans un premier temps de déployer des patrouilles militaires russes et syriennes dans les secteurs de la bande frontalière bordant la zone où l'armée turque a déclenché début octobre une opération militaire. Puis, «150 heures» plus tard, des patrouilles communes, cette fois russo-turques, évolueront dans la zone.