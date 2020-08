France

Accusation de viol visant Depardieu: enquête demandée

Après avoir initialement classé sans suite les investigations concernant l’acteur français en 2019 suite à la plainte d’une jeune actrice, le Parquet de Paris a relancé la procédure vendredi.

La plaignante «souhaite que la justice, et notamment les autorités judiciaires (...) puissent faire leur travail sereinement et dans le calme», a réagi dans un communiqué à l'AFP son avocate Me Elodie Tuaillon-Hibon, regrettant que l'enquête préliminaire ait «inexplicablement été classée sans suite». Contacté par l'AFP, l'avocat de Gérard Depardieu, Me Hervé Témime, n'a pas souhaité commenter cette information.