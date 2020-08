Justice

Accusé de viol, un ancien ministre britannique arrêté

L’identité de l’homme politique, «un quinquagénaire» n’a pas été révélé. Il a été libéré sous caution et doit comparaître à la mi-août.

Un ancien ministre et actuel député britannique du parti conservateur a été arrêté suite à des accusations de viol et d’agression sexuelle, selon la police et le «Sunday Times». Il a été libéré sous caution et doit comparaître à la mi-août.