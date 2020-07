Acquittement demandé pour Philippe Guignard

Justice

Le procès fleuve s'est achevé jeudi soir à Renens (VD) en attendant le verdict le 28 juillet. L'avocate de l'ancienne star de la pâtisserie, qui risque la prison ferme, a demandé que son client soit libéré de l'accusation d'escroquerie.

Au côté de trois coprévenus, Philippe Guignard comparaissait jeudi pour la septième journée devant le Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois, délocalisé à Renens. Il est accusé d'avoir dupé seize personnes entre 2011 et 2013 avec un projet immobilier à Orbe et utilisé leur argent - plus de 3,2 millions de francs - pour éponger des dettes personnelles et de sa société.