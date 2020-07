Environnement

Action d'Extinction Rebellion sur l'aérodrome de Lausanne

Des jeunes sont entrés vendredi vers 7h30 à la Blécherette et ont déversé de l’huile rouge sur le tarmac en affichant une banderole pour fermer l’aérodrome.

«Nous en avons assez! Nous exigeons la fermeture de l'aérodrome de la Blécherette et nous appelons à des actions diverses et variées pour parvenir à cette revendication», a indiqué plus tard le mouvement dans un communiqué. L'action n'a pas duré longtemps, selon Keystone-ATS, arrivé vers 09h00 et constatant que tout était déjà terminé.