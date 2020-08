Emploi

Adecco s’est maintenu à flot malgré le virus

Le bénéfice net du géant du placement de personnel a chuté de 90% au deuxième trimestre. Une performance largement supérieure aux attentes des analystes qui a permis au groupe d’éviter les chiffres rouges.

Adecco est parvenu contre toute attente à se maintenir dans les chiffres noirs entre avril et fin juin. Le bénéfice net a néanmoins dégringolé de près de 90% pour s’affaisser à 21 millions d'euros (environ 22 millions de francs).

Le géant du placement de personnel assure remonter progressivement la pente après l’éclatement au printemps de la crise sanitaire et perçoit des opportunités nouvelles dans le domaine des réorientations de carrières notamment.

La performance demeure largement supérieure aux projections des analystes consultés par AWP, en termes de rentabilité notamment. Le chiffre d’affaires était en moyenne attendu à 3,94 milliards. L’Ebita ne devait pas dépasser 28 millions et le résultat net correspondait dans le meilleur des cas à une perte de 52 millions.

Réactivité salvatrice

Le directeur financier Coram Williams reconnaît avoir un temps redouté de devoir inscrire des chiffres rouges pour le deuxième trimestre également. «Nous disposons d’une structure de coûts très flexible et avons réalisé rapidement qu’il nous fallait épargner» a expliqué à AWP le responsable des cordons de la bourse.

Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est contracté de 19% à 9,32 milliards d'euros. Adecco accuse toujours une perte nette de 327 millions d'euros, contre un bénéfice de 292 millions un an plus tôt. Le gouffre est attribué à un écart d’acquisition de 362 millions déjà annoncé en mai.