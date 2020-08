Méconnaissable

Adele continue de surprendre avec sa silhouette

La chanteuse a posté une photo d’elle où elle apparaît avec plusieurs kilos en moins. Par la même occasion, elle rend hommage à Beyoncé.

La transformation d’Adele continue de surprendre. La chanteuse de 32 ans a perdu près de 45 kilos en un peu plus d’un an et révèle sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux. Ses 38 millions d’abonnés l’ont couverte de compliments sur sa dernière publication, dans laquelle elle exprime son admiration pour une autre superstar: Beyoncé.