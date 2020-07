Motocyclisme

Aegerter remporte le Grand Prix d’Andalousie

Le Bernois s’est imposé en MotoE dimanche matin et s’est emparé de la place de leader du championnat du monde.

Top 20 pour Dupasquier

Il y a une semaine, Paolo Simoncelli, le patron du Japonais Tatsuki Suzuki, avait jugé sa course... celle d’un petit prince débutant. Suzuki, auteur des trois pole positions des trois premiers GP Moto3 de la saison, a fait la course parfaite aujourd’hui à jerez de la Frontera, dans une course marquée par les chutes des deux leaders du classement provisoire, l’Espagnol Alberto Arenas et le Japonais Ai Ogura.