Télévision

«Affaire conclue»: Chalençon lynche Caroline Margeridon… qui lui répond!

L’ex-chroniqueur de l’émission «Affaire conclue» a violemment attaqué sur Twitter son ancienne collègue Caroline Margeridon. Cette dernière a réagi vertement aux propos du gaillard récemment débarqué de l’émission de France 2.

Pierre-Jean Chalençon fait reparler de lui. Après ses tweets agressifs contre Line Renaud et une photo avec Dieudonné qui lui ont valu d’être débarqué d’«Affaire conclue», l’ancien chroniqueur s’est fendu de tweets violents envers Caroline Margeridon, son ex-collègue de l’émission de France 2.



A une internaute qui lui parlait de la chroniqueuse, Pierre-Jean Chalençon a répondu: «Je n'ai plus de news d'elle! La bonne copine Lol. (...) J'ai de nouveaux amis, mais il y a les ringards et les cafards, ça permet de nettoyer!» Et le gaillard d’enfoncer le clou: «Quand on gratte le vernis... Je n'étais pas dupe, mais à ce point là…»



Les tweets de Chalençon ont beaucoup surpris les téléspectateurs qui avaient l’habitude de le voir très complice avec Caroline Margeridon. En effet, les deux se donnaient même régulièrement du «mon amour» à l’antenne. Et ne cachaient pas leur affection réciproque.



Caroline Margeridon a d’ailleurs réagi aux tweets de Chalençon: «Je suis vraiment choqué par les mots et les insultes de Pierre-Jean que je viens de lire sur Twitte, déclare-t-elle au site morandini.com. J'ai découvert dans le même temps qu'il s'amusait à m'insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu'à me traiter de salope ou de pute! Et pendant ce temps, il m'envoie des messages privés en affirmant que je suis son amour et son amie».



Elle ajoute ne pas comprendre pourquoi Pierre-Jean Chalençon se comporte ainsi: «Il inonde même mon amoureux de messages, tous les jours, en lui disant qu'il nous aime tous les deux et qu'il veut venir passer des vacances avec nous! Tout cela à nos frais bien sûr...»



Et Caroline Margeridon de conclure cette affaire: «Ce type de comportement me donne vraiment envie de vomir!»