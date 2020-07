États-Unis

Affrontements entre manifestants et policiers à Seattle

Après Portland, c’est Seattle qui connait des nuits plus que mouvementées dans le cadre des manifestations contre le racisme, avec dans les deux villes de nombreux heurts avec la police.

La police a utilisé samedi des grenades éblouissantes et du gaz au poivre contre les manifestants à Seattle, qui rejoint le mouvement initié à Portland contre le racisme et désormais le déploiement d’agents fédéraux ordonné par Donald Trump. En parallèle, des heurts entre manifestants et policiers ont de nouveau marqué la nuit de vendredi à samedi dans la ville de Portland, dans l’Oregon, théâtre depuis près de deux mois de ces rassemblements.