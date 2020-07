Aviation

Airbus fait un geste pour mettre fin au conflit avec les États-Unis

L’avionneur européen a annoncé ce vendredi se mettre «en conformité totale» avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce afin de résoudre le différend qui l’oppose à Washington depuis 2004.

Affrontement depuis 2004

L’avionneur européen et son concurrent américain, et donc Bruxelles et Washington, s’affrontent depuis octobre 2004 devant l'Organisation mondiale du commerce. En cause: les aides publiques versées aux deux groupes, jugées illégales de part et d’autre. C’est le conflit commercial le plus long et le plus compliqué traité par l’OMC.