Airbus s'apprête à tailler massivement: 15 000 emplois en jeu

Aviation

Le constructeur devrait annoncer officiellement mardi un plan de restructuration massif pour faire face à la crise du transport aérien.

Les suppressions prévues sont de l'ordre de 15'000 postes, dont un tiers en France, pays où le constructeur est le plus implanté.

Airbus prévoit des suppressions d'emplois massives pour lutter contre la crise du transport aérien qui a conduit l'avionneur européen à réduire de plus d'un tiers ses cadences de production. Ce plan doit être présenté dans l'après-midi aux syndicats lors d'un comité de groupe extraordinaire, selon des sources proches du dossier.

Un tiers en France

Les suppressions prévues sont de l'ordre de 15'000 postes, dont un tiers en France, pays où le constructeur est le plus implanté, selon une de ces sources, confirmant une information du journal économique français, La Tribune.

Ces suppressions de postes devraient quasi exclusivement toucher la branche aviation commerciale du groupe -également présente dans la défense, l'espace et les hélicoptères- ainsi que plusieurs filiales comme la française Stelia Aerospace ou encore l'allemande Premium Aerotec.

«Des décisions amères»

Plus de 10% des effectifs

Le groupe Airbus compte 49'000 collaborateurs en France, 45'500 en Allemagne, 12'500 en Espagne et 11'000 au Royaume-Uni. Les suppressions de postes concerneraient donc plus de 10% des effectifs totaux. La branche Defense and Space d'Airbus, confrontée à un marché difficile, a déjà annoncé en février un plan de restructuration prévoyant 2665 suppressions de postes.