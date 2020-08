il y a 51min

Alain Morisod

«Il y a longtemps que je devrais être à la retraite!»

Passé des «Coups de cœur» de la RTS à «Super Sympa!» sur Léman Bleu, l’animateur et musicien était à Neuchâtel samedi pour soutenir Tomi Tomek, fondatrice de SOS Chats.

par Vincent Donzé

1 / 5 Tomi Tomek à Alain Morisod: voilà un feutre pour une dédicace. V.Dé L’animateur passé à la TV «Léman Bleu» se plie en quatre. V.Dé «À toi chère Tomi. Bravo!» avec son amitié fidèle. V.Dé

Formidable Alain Morisod! Formidable, et infatigable: samedi, alors qu’il doit subir une opération du canal rachidien vendredi prochain, l’animateur et musicien genevois était à Neuchâtel à l’invitation de Tomi Tomek, qui tenait un stand pour son association SOS Chats. En chaise roulante, suite à une fracture de la cheville…

Vous ne pouvez pas faire danser Tomi Tomek…

«Non, mais on va prendre notre pied!»

Par contre, vous faites danser votre public sur Léman Bleu?

«Ben oui, après 21 années sur la TSR! On a commencé le 6 juin et on a fait un carton! On fera quatre enregistrements par année».

Votre public vous a-t-il suivi?

«Oui, mais ce succès est important pour les artistes qui n’ont pas de travail en ce moment. Pour la première fois depuis 1974, à cause du virus, j’ai dû annuler ma tournée romande des concerts de Noël. Quand j’ai vu des musiciens jouer sur leur balcon, je me suis demandé ce que je pouvais proposer aux gens, et j’ai fait une vraie émission de télévision avec plein d’artistes».

Avec le départ de Darius Rochebin, les deux seniors de la RTS sont partis…

«C’est la vie… Moi, il y a longtemps que je devrais être à la retraite! Il n’y a plus d’émissions de variété. Elles correspondaient portant au besoin des gens. Pourquoi ne pas remettre «Les Estivales» pendant l’été?».

Les qualités des aînés ne sont-elles plus reconnues?

«Un gars de la qualité de Darius Rochebin, en Suisse romande vous en trouvez un tous les 30 ans. Quand on tient un, on le bichonne. On ne le met pas de côté».

Ou alors vous coûtez trop cher?