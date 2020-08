Éditorial

Alain Berset confirme dans la lenteur nécessaire

La pression était forte pour en finir le plus rapidement possible avec la limite des 1000 personnes pour les grandes manifestations. Mais le ministre en charge de la Santé a gagné un mois nécessaire.

Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire… La formule d’Alain Berset a repris du service ce mercredi pour la suite des mesures visant à contenir l’épidémie de coronavirus en Suisse. La journée de mercredi avait plutôt mal commencé du côté des statistiques avec l’annonce de 275 nouveaux cas, constituant un pic inédit depuis la fin avril. Pas de doute, le virus circule bel et bien, même s’il cause peu d’hospitalisations ou de rares décès.