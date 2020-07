Alain Berset: «Nous avons fait le nécessaire»

Coronavirus

Le conseiller fédéral est revenu sur certaines critiques visant la gestion de la pandémie par les autorités helvétiques, et se dit «optimiste» pour la suite.

«Nous avons fait le nécessaire. Et puis, nous en savons aujourd'hui beaucoup plus sur le virus qu'au début de la crise», avance Alain Berset dans une interview publiée mardi dans «La Liberté» et «Le Nouvelliste». «Je suis optimiste», ajoute le ministre.