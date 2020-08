Épidémie

Alain Berset visé par le chef du groupe UDC

Après la bourde de l’OFSP au sujet des chiffres sur les lieux de contamination, Thomas Aeschi (UDC/ZG) s’en prend au conseiller fédéral qu’il n’estime plus crédible.

«Pilote par beau temps»

Dans «Blick», Thomas Aeschi qualifie le conseiller fédéral de «pilote par beau temps». Il évoque également la question des masques, où l’OFSP a répété pendant des mois qu’ils étaient inutiles. «La façon dont on a menti aux gens est une honte», assène-t-il. La conseillère nationale Marianne Binder (PDC/AG) ironise également dans le quotidien alémanique: «Ce n’est tout de même pas sorcier de préparer et de communiquer correctement les chiffres, une telle erreur ne doit plus se reproduire». Et de regretter que chaque nouvel accident sape davantage la confiance dans les autorités.