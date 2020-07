Alain Geiger et Servette tiennent à leur 4e rang

Football

Alain Geiger compte tirer profit des cinq changements pour faire la différence avec Servette. Pour le SFC, la reprise du championnat aura lieu dimanche à domicile contre Lugano.

Au vu des circonstances exceptionnelles qui entourent cette reprise, Alain Geiger ne peut pour l’heure pas encore promettre que l’on reverra le même Servette que lors du deuxième tour par exemple. «Au début, les matches seront sans doute figés. Mais nous allons progresser au fil du temps et nous allons tout faire pour défendre ce quatrième rang, annonce le coach des Grenat. Peut-être qu’il y aura un peu de place pour viser plus haut, on verra bien. Je suis optimiste. Il s’agit désormais de rallumer la flamme et le meilleur moyen d’y parvenir est de gagner des matches pour retrouver une dynamique positive.»