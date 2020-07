Alain Geiger suspendu pour la venue de St-Gall

Football

Renvoyé en tribunes mercredi contre Lucerne (2-0), le coach des Grenat est suspendu une rencontre.

Alors que le Servette FC venait de doubler la mise, une scène a échauffé les esprits en fin de première période à Genève. Auteur du second but des Grenat, Stevanovic a été fauché par Bürki. Schalk est alors venu défendre son coéquipier en envoyant valser le Lucernois. Résultat des courses, le Genevois a été expulsé, tout comme son entraîneur Alain Geiger, pour avoir traité l’arbitre d’aveugle, tandis que Bürki n'a récolté qu'un carton jaune.

Élu homme du match par les internautes servettiens, Alex Schalk, auteur d'un but, une assist, et donc d'un carton rouge, a été suspendu pour deux rencontres. Alain Geiger, lui, sera privé de banc pour la réception de Saint-Gall dimanche. Il sera remplacé par son adjoint, le Serbe Bojan Dimic (45 ans), qui a déjà officié comme entraîneur intérimaire pendant 13 matches, entre le 8 mars et le 30 juin 2018.