La police détruit un colis suspect au centre de Genève

Déminage

Après plusieurs heures d'opération qui ont paralysé tout un quartier de la ville, une boîte a été emmenée et sécurisée par les démineurs.

La police a en effet évacué le colis avec un transport sécurisé pour le trasnporter dans un endroit sans danger et le détruire. Il s’agissait d’une boîte noire de la forme d’un carton à chaussures qui aurait contenu une tour d'ordinateur. Piégée ou pas, on l'ignore pour l'instant.

Durant toute la matinée, les transports publics ne circulaient plus entre la place Bel-Air et Rive et les riverains ne pouvaient quitter ou entrer dans les immeubles et bureaux.