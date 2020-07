Météo

Alerte aux fortes chaleurs à Genève et en Valais

Météosuisse a émis une alerte de degré 3 sur 5 de jeudi midi au 1er août à 18h pour le bassin genevois et le Valais central. Les températures pourront grimper jusqu’à 38 degrés.

Les Genevois, leurs voisins vaudois sur la Côte et le Valais central vont transpirer ces prochains jours. En effet, MétéoSuisse a émis ce mercredi une alerte de degré 3 sur 5 aux fortes chaleurs. Elle court depuis jeudi midi jusqu’à samedi 1er août à 18h. Les températures attendues oscilleront la journée entre 33 et 38 degrés. Et les nuits seront tropicales avec un mercure qui restera autour des 18 à 22 degrés.