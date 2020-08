Clap de fin

Alessandra Sublet a rompu avec son compagnon

La présentatrice a confié s’être séparée de son dernier chéri lors d’en entretien accordé à «Gala». En effet, son couple ne semble pas avoir survécu au confinement qu’elle a passé avec son ex-mari et leurs deux enfants dans leur maison de campagne.

Les deux anciens amoureux sont restés en bons termes, au point qu’elle s’est confinée avec son ex-époux et leurs deux enfants Alphonse et Charlie, dans la maison de campagne. Et si tout semble s’être bien déroulé, la nouvelle histoire d’Alessandra Sublet ne semble pas avoir survécu au confinement. «Le jour où je rencontrerai quelqu’un, où je déciderai de m’installer avec un homme, au point de bousculer cette organisation, n’est pas arrivé. J’ai besoin de temps, a-t-elle déclaré.»