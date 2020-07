La fête!

Alison Brie et Dave Franco: «48 heures de drogues et de sexe»

L’actrice a raconté le déroulement de leur première rencontre. Elle a confié au «Tonight Show» de Jimmy Fallon que ce fut intense et très sexuel.

Le couple a fêté ses trois ans de mariage en mars et Alison a révélé lors d’une apparition dans le «Tonight Show» avec Jimmy Fallon que le couple a profité de deux nuits de «drogues et sexe» dans la ville après avoir accepté un rendez-vous galant «secret».

«Je suis partant»

Son amie a secrètement envoyé un SMS à Alison Brie pendant un dîner avec Dave Franco, lui demandant si elle voulait le rencontrer. Elle a répondu: «Oui, s’il te plaît.» Elle a levé son pouce. «C’est ça. Pouces vers le haut.» Après avoir vu ses messages, l’acteur a apparemment dit «Je suis partant», raconte Alison Brie à propos de leur escapade secrète. «C’était la configuration parfaite, parce que nous avons tous les deux pu quitter le restaurant (et) nous diriger vers la soirée de beuverie et de débauche en ayant, genre, un secret sexy dont nous savions que l’autre personne était au courant.»

Selon la star, ils ont passé «48 heures de drogue et de sexe et beaucoup de câlins». Ils ont ensuite repris les choses à New York, où Dave Franco tournait un film. Ils se sont fiancés en 2015 et se sont mariés deux ans plus tard.