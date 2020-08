Covid-19

Alyssa Milano positive au virus: «Je me suis sentie mourir»

Alors qu’elle a ressenti tous les symptômes et perdu 4 kilos, l’actrice avait effectué plusieurs tests qui s’étaient tous révélés négatifs. Finalement, elle vient de découvrir qu’elle avait bien été elle aussi touchée par la maladie.

L’actrice a posté un long message sur le réseau social mercredi 5 août y affirmant: «C’est moi le 2 avril, après avoir été malade pendant deux semaines. Je n’ai jamais été souffrante à ce point. Tout me faisait souffrir.» Puis la star de 47 ans a décrit tous les symptômes: «J’ai perdu l’odorat. J’avais l’impression qu’un éléphant s’était assis sur ma poitrine. Je ne pouvais pas respirer. Mon organisme ne parvenait pas à conserver la nourriture. J’ai perdu 4 kilos en deux semaines. J’étais désorientée. J’avais une petite fièvre. Et des migraines horribles. J’avais, pour résumer, tous les symptômes de la Covid.»

À la fin du mois de mars, j’ai effectué deux tests pour la Covid-19 et les deux se sont révélés négatifs.

Malgré ces problèmes, elle affirme: «À la fin du mois de mars, j’ai effectué deux tests pour la Covid-19 et les deux se sont révélés négatifs. J’ai aussi un test sérologique (celui de la piqûre sur le doigt) une fois que je me suis sentie un peu mieux. Négatif. Après quatre mois avec des symptômes persistants comme les vertiges, des anomalies stomacales, des règles irrégulières, des palpitations cardiaques, le souffle court, aucune mémoire à court terme, un malaise généralisé, je suis allée faire un test d’anticorps dans un labo. Je suis positive pour les anticorps de la Covid. J’ai eu la Covid-19.»

Elle va donner son plasma

Alyssa Milano en profite pour adresser un message de prévention à ses fans: «Je veux juste que vous ayez conscience que notre système de tests a des failles et nous ne connaissons pas les vrais chiffres. Je veux aussi que vous sachiez que cette maladie n’est pas un canular. J’ai cru que j’allais mourir. Je me suis sentie mourir. Je vais donner mon plasma dans l’espoir de pouvoir sauver une vie. S’il vous plaît prenez bien soin de vous. S’il vous plaît, lavez-vous les mains, portez un masque et respectez la distanciation sociale. Je ne souhaite à personne de se sentir aussi mal que moi. Portez-vous bien. Je vous aime tous (bon, peut-être pas les trolls. Justes les belles personnes.)