États-Unis

Amazon lance un chariot d’épicerie intelligent

Le nouveau chariot, présenté mardi et bientôt disponible en Californie, permet de lire le prix des produits et d’éviter de faire la queue pour payer.

«C’est un chariot intelligent qui rend très rapides les courses en permettant d’éviter de faire la queue à la caisse», a indiqué le géant américain qui détient la chaîne de magasins Whole Foods. «Quand vous avez fini vos courses, vous sortez simplement par la voie consacrée à Amazon Dash Cart, et la facture vous est envoyée par courriel», a-t-il ajouté.

«Just walk out»

Plus tôt cette année, Amazon a commencé à offrir sa technologie «just walk out» à d’autres commerçants afin d’encourager l’utilisation du système de vente sans caisse. «La technologie Just Walk Out permet aux clients de simplement entrer dans le magasin, prendre ce qu’ils souhaitent et sortir», a assuré Amazon.