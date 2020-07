Procès de Johnny Depp

Amber Heard aurait «volé» l’histoire de violence sexuelle à son assistante

Kate James, l’ancienne assistante d’Amber Heard, a affirmé ce mercredi que l’actrice américaine a utilisé son récit d’agression sexuelle pour en faire «sa propre histoire à son profit» lors du procès qui oppose Johnny Depp au tabloïd The Sun.

L’actrice américaine doit témoigner vendredi. Le journal The Sun invoque 14 accusations de violences formulées contre son ex-époux entre 2013 et 2016.

Témoignage de Vanessa Paradis

Jeudi, la cour doit entendre Vanessa Paradis par visioconférence. Dans un témoignage écrit versé à la procédure, la chanteuse et actrice française, en couple avec Johnny Depp pendant 14 ans, l’a dépeint comme «un homme et un père gentil, attentif, généreux et non violent».