Amber Heard dit que le procès de Depp a été «douloureux»

L’actrice a expliqué comment elle a vécu cette procédure très difficile pendant laquelle elle a dû confronter son ex-mari.

Amber Heard a eu le dernier mot alors que le procès en diffamation intenté par son ex-mari, Johnny Depp, contre le tabloïd « The Sun » s’est terminé mardi 28 juillet , révélant qu’il était douloureux de revivre la fin de leur relation devant un tribunal londonien. L’actrice a fait une déclaration aux journalistes sur les marches de la Haute Cour de justice, expliquant pourquoi elle avait tenu à témoigner.

«Je me suis rendue au Royaume-Uni pour témoigner dans le cadre de ces procédures en tant que témoin pour aider la Cour. Après avoir obtenu une ordonnance restrictive en 2016 et finalisé notre divorce, j’ai voulu aller de l’avant avec ma vie. Je n’ai pas engagé ces poursuites et, malgré son importance, j’aurais préféré ne pas être présente au tribunal», a-t-elle expliqué, ajoutant que certains détails de l ’ affaire étaient pour elle «incroyablement douloureux».