Américaine noire tuée chez elle: un policier licencié

Etats-Unis

L’enquête sur la mort de Breonna Taylor, une femme noire tuée par la police dans son appartement aux Etats-Unis, a connu un pas décisif vendredi.

«Malheureusement, en raison d'une disposition légale que j'aimerais voir amendée, le chef de la police et moi-même n'avons pas le droit de divulguer ce qui nous a amené» à initier la procédure de licenciement de Brett Hankison, a précisé l'édile Greg Fisher dans un communiqué.

«Ce n'est pas assez»

Les agents, munis d'un mandat de perquisition, agissaient dans le cadre d'un avis de recherche erroné concernant un suspect qui n'habitait plus l'immeuble et qui était déjà détenu. Ils ont atteint la jeune femme d'au moins huit balles, d'après l'avocat.

Une dizaine de coups de feu

«Trois mois ont passé et aucune arrestation n'a été faite, aucun des agents n'a été licencié (...) Trois mois ont passé et les enquêtes de la police ont soulevé plus de questions que de réponses», avait-elle déploré.