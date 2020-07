American Airlines remplit ses avions à pleine capacité: tollé

Virus

La compagnie aérienne a décidé de ne pas limiter le nombre de passagers sur ses vols. De quoi susciter la polémique aux États-Unis, où la pandémie est toujours vivace.

Le docteur Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses de l'Institut national de la santé, a également critiqué cette décision alors que sans plus de mesures préventives, le nombre d'infections pourrait grimper à 100 000 par jour, a-t-il averti. «De toute évidence, (la décision d'American Airlines) est quelque chose de préoccupant. Je ne sais pas ce qui a motivé cette prise de décision», a-t-il déclaré devant le Sénat. «Je pense que dans l'espace confiné d'un avion, c'est d'autant plus problématique», a-t-il souligné.

Comme dans les hôpitaux

Le nouveau coronavirus a déjà fait plus de 127 000 morts aux Etats-Unis et le pays compte encore plus de 42 000 nouvelles infections quotidiennes, selon le dernier comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Et en raison de la remontée des contaminations et des décès, en particulier dans le Sud et l'Ouest du pays, certains Etats américains ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement.