Belgique

Amputée à cause du coronavirus: le touchant combat d’une ado

Après un mois dans le coma, la jeune Elia, 18 ans, a dû être amputée d’une jambe. Elle se montre pourtant étonnamment positive.

« Quand je me suis réveillée à l’hôpital, je pensais qu’on était le 19 mars. Et non, on était le 15 avri l», raconte Elia Fontaine .

Grave défaillance cardiaque

Elle a été une des première s touchée par la maladie en Belgique. Son état s’était rapidement détérioré et elle avait été placée dans un coma artificiel le 18 mars. « Quand je me suis réveillée à l’hôpital, je pensais qu’on était le 19 mars. Et non, on était le 15 avril. Ma maman a dû m’expliquer tout ce qui s’était passé en dehors. Je ne comprenais pas, quand je suis arrivée à l’hôpital, il y avait 4 décès et quand je me suis réveillée, il y en avait plus de 4000 » , raconte-t-elle, rapporte 7sur7.