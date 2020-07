Crash d’avion

«Analyse préliminaire» des boîtes noires du Boeing terminée

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a précisé que l’enquête sur le Boeing abattu à Téhéran en janvier était encore «loin» d’être finie.

«Le téléchargement et l’analyse préliminaire des données constituent un jalon important dans ce qui doit être une enquête de sécurité minutieuse et transparente», a estimé la présidente du BST, Kathy Fox, sans plus de précision sur les conclusions de cette analyse.