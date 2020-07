André Ribeiro n'avait jamais eu un coach comme Zeidler

Football

A Saint-Gall, le Genevois de 22 ans apprécie cet entraîneur pas comme les autres, même s'il a un rôle de joker.

Ce petit plus... en moins

«On s’attend à un match difficile contre une équipe qui a changé d’entraîneur et surtout à huis-clos, sans nos supporters qui sont toujours derrière nous.» Le No 19 du Kybunpark craint en effet que sans leurs nombreux fans, les Saint-Gallois vont devoir aller chercher ce petit plus en... moins dans leur for intérieur pour retrouver leur élan. «Maintenant, précise l’ex-joueur de Meyrin, Carouge, Zurich et Braga, on sort d’un bon mois de préparation dont un stage d’une semaine à Bad Ragaz qui nous a fait du bien. On est tous prêts.»