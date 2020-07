Coronavirus

Andrea Bocelli remet en cause la gravité de la pandémie et choque l’Italie

Le ténor a créé une polémique en révélant qu’il n’a pas respecté le confinement et qu’il ne comprenait pas pourquoi les Italiens ont été «privés» de sorties.

En revanche, ce lundi 27 juillet, Andrea Bocelli a choqué son pays lors d’un discours. Pendant un congrès intitulé «Covid-19 en Italie, entre information, science et droits», au Sénat italien, devant un Matteo Salvini sans masque, l’artiste de 61 ans a déclaré: «Il y a eu des moments où, je le dis en me détachant de tout bord politique, je me suis senti humilié et offensé. Quand j’ai entendu qu’on me privait de la liberté de sortir de chez moi, sans avoir commis de crime, j’ai été offensé. Je souhaite confesser publiquement que j’ai parfois désobéi volontairement à cette interdiction parce que je ne trouvais pas juste, ni même salutaire de rester chez soi.»