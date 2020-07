Polémique

Andreas Glarner fait un flop avec sa chasse aux prénoms

En se gaussant des prénoms à consonances étrangères des apprentis de chez Aldi, le candidat à la succession d’Albert Rösti à la tête de l’UDC Suisse s’est tiré une balle dans le pied.

En Suisse alémanique, tout le monde connaît Andreas Glarner, conseiller national UDC d’Argovie, qui multiplie année après année des provocations contre l’immigration. Il y a deux ans, il avait distribué 2000 cervelas à des enfants suisses pauvres parce qu’avec les musulmans, on n’en trouverait bientôt plus. L’année dernière, il s’en était pris à une enseignante zurichoise, qui avait donné un jour de congé à des élèves musulmans à l’occasion d’une fête religieuse. À chaque fois, ses actions suscitent des avis très contrastés. Aujourd’hui, il est un des rares sur les rangs pour succéder à Albert Rösti à la présidence de l’UDC Suisse.

Contre «l’infiltration étrangère»

Mais cet été, il a réussi à se mettre presque tout le monde contre lui avec sa nouvelle trouvaille. Il a repéré le nom d’une vingtaine d’apprentis dans un catalogue du distributeur Aldi. Il a publié cette liste, avec ce simple commentaire: «Les noms des apprentis chez Aldi à Perlen…» Avec trois petits points pleins de sous-entendu. On y trouve: Yusuf, Mohamed, Drinesa ou Sumeja et quelques autres qui indiquent une origine migratoire. Dans une précision ultérieure, Andreas Glarner explique qu’il veut démontrer par là «l’infiltration étrangère» de la Suisse.

Mais on ne s’attaque pas impunément à des apprentis en Suisse. Selon le quotidien «Blick», son post a suscité 1700 commentaires à une écrasante majorité contre ses propos. Aldi a pris la défense de son personnel et s’est félicité des quelque 1700 soutiens à leurs jeunes collègues. Même Roger Köppel (UDC/ZH), rédacteur en chef de la «Weltwoche», n’a pas suivi l’argument de son collègue de parti: «L’intégration via l’apprentissage et le travail est exactement la bonne voie». Du coup, selon le journal alémanique, les chances de voir Andreas Glarner arriver à la présidence de l’UDC Suisse se sont encore réduites. Mais le parti n’a pas encore trouvé le candidat idéal.