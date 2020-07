Actualisé il y a 57min

Football

Andres Gerber: «J’ai vécu ma pire période à Thoune»

Le directeur sportif du club de l’Oberland raconte les mois de galère de l’équipe jusqu’à Noël et son impressionnante reprise en main.

par Florian Vaney

Avant la gloire et les victoires, Andres Gerber et le FC Thoune ont connu la tourmente. Keystone

Andres, vos résultats actuels ne font vraiment pas les affaires des Romands…

Vu la situation dans laquelle on se trouvait il y a quelques mois, je crois qu’on peut dire qu’on a fait le plus dur. Je ne dis pas qu’on est sauvés, loin de là. Mais je suis positif par rapport à la lutte pour le maintien. Enfin. Après tout ce qu’on a traversé…

Vous faites allusion à votre situation au classement à Noël (9 points après 18 journées)?

À Thoune, il y a deux choses à surveiller de près en permanence: le terrain et les finances. On est toujours à la limite. À Noël, on se trouvait dans le rouge tant au niveau de nos comptes que sportivement.

Vous nous avez habitués à toujours vous en sortir.

D’accord. Mais là, c’était vraiment particulier. Pour vous dire, j’ai sans doute vécu ma pire période au club depuis que j’y suis (ndlr: 2002 en tant que joueur, 2009 en tant que directeur sportif). Et je n’étais pas seul. Le président, les joueurs, l’entraîneur: on a tous souffert.

Les médias n’avaient pas hésité à pointer du doigt votre coach, Marc Schneider. Ça n’a jamais été une option pour vous?

On ne peut pas dire ça. Le plus important, pour nous, c’était d’avoir le ressenti de Marc, sa vision pour la suite. On a beaucoup discuté, cherché des pistes d’amélioration. Mais on ne s’est pas excité non plus. Lui mettre un ultimatum, en lui ordonnant d’obtenir un certain nombre de points, ce n’est pas nous. Ce n’est pas le FC Thoune. Et puis, notre entraîneur est encore jeune, il fait ses expériences. C’est important de lui laisser l’occasion de se tromper.

Concrètement, il s’est passé quoi pour que le FC Thoune se transforme en machine à gagner pendant l’hiver?

À mon sens, le déclic tient à deux choses: Leonardo Bertone et Nicolas Hasler.Vos deux recrues hivernales.Oui. On peut parler de leurs qualités sur le terrain, parce qu’ils n’en manquent pas. Ils ont stabilisé l’équipe, jusqu’à l’emmener dans une spirale positive. Mais surtout, ils pèsent par leur expérience, leur vécu. Bertone, on connaît tous. Hasler, peut-être un peu moins. Ce n’est pas le gars qui se met en avant, qui prend la parole à tout-va. Mais ensemble, qu’est-ce qu’ils sont importants.On parle de cette saison, mais vos soucis avaient commencé bien avant.Oui, au printemps dernier déjà. Pourquoi? Parce qu’on avait perdu la figure la plus importante de notre vestiaire, Dennis Hediger. Il aura fallu une année pour compenser sa perte, mais je crois qu’à eux deux, Bertone et Hasler y parviennent plutôt bien.

Marc Schneider, notre entraîneur, est encore jeune. C’est important de lui laisser l’occasion de se tromper.»

Le mérite de votre redressement ne tient qu’à deux joueurs?

Ah non, je n’ai pas dit ça. Disons qu’ils ont participé à nous remettre sur le droit chemin, à nous faire retrouver le vrai FC Thoune. Grâce à eux, on a aussi peut-être davantage suscité le respect parmi nos adversaires. Et puis, avec l’élan de positivité qui s’est créé, tout est devenu beaucoup plus facile. Regardez Ridge Munsy, il marque quasiment à chaque match!

Chaque saison ou presque, votre club se retrouve en difficulté. Et à chaque fois, l’histoire finit bien. C’est quoi le secret?

Le secret se trouve peut-être dans votre question. Quelque part, on se nourrit des événements des saisons passées. Si on s’en est toujours sorti, pourquoi pas cette saison? Ça donne une sacrée confiance. Et puis, chez nous, il n’y a pas de malentendu. L’objectif de départ, c’est le maintien. Rien d’autre.

Il se passe quoi à la Stockhorn Arena en ce moment?

Notre invincibilité (ndlr: elle dure depuis le 8 décembre)? Je serais incapable de vous l’expliquer. Vraiment. J’ai le souvenir de séries négatives à domicile toutes aussi étonnantes. Cette fois, les événements tournent en notre faveur. On ne va pas s’en plaindre.

Vous avez accusé jusqu’à dix points de retard sur la 8e place. Sincèrement, vous y avez toujours cru?