«Au moins c’est clair»

Angèle a fait son coming out

La chanteuse est en couple avec l’influenceuse Marie Papillon. Elle a posté sur Instagram une photo d’elle sans équivoque.

Angèle a fait son coming out, en présentant à ses abonnés Instagram sa chérie, l’influenceuse Marie Papillon.

La chanteuse a en effet posté une photo d’elle, vêtue d’un t-shirt sur lequel est écrit «Portrait of women who love women» («Oortrait de femmes qui aiment les femmes», en anglais»), avec en légende: «Au moins c’est clair». C’est alors que sa petite amie, Marie Papillon, a commenté, suivi d’une ribambelle de cœurs «elle en a de la chance, cette Claire». «Et moi alors», a répondu Angèle, laissant peu de place au mystère.