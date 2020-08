Animaux mieux protégés en Thurgovie

Chevaux maltraités à Hefenhofen

La Thurgovie améliore la protection des animaux dans son fonctionnement, suite au scandale des chevaux et du bétail maltraités.

Eventail de sanctions

L'exécutif annonce du même coup sa mesure la plus importante: il a décidé de réviser l'ordonnance sur la protection des animaux. sa mise en oeuvre doit devenir plus unitaire, plus moderne, plus transparente et mieux coordonnée. L'éventail des sanctions administratives contre les contrevenants doit être élargi, de l'avertissement jusqu'à l'interdiction de détention d'animaux.