France

Animaux: un boom d’adoptions post-confinement

Après avoir souffert de solitude durant la crise, de plus en plus de Français prévoient d’accueillir un animal de compagnie cet été.

Habituellement, l’été est une période tristement propice à l’abandon de chiens et de chats. Mais cette année, la crise sanitaire pourrait bien sauver la mise à certains animaux de compagnie.

Un sondage mené le 30 juin sur plus de 3000 Français a démontré que les personnes ayant un compagnon à quatre pattes avaient mieux supporté le confinement (84%) que les autres (78%). Cette tendance s’est confirmée lorsqu’une fois la mesure levée, le nombre d’adoption a brusquement augmenté, comme l’a souligné l’enquête menée par l’Institut français d’opinion publique intitulée «Les Français et leurs animaux de compagnie, le grand dilemme des vacances d’été.»

La pandémie a modifié les projets de vacances des Français: 34% vont moins partir en vacances que l’an dernier. Entre prudence, restriction et impact psychologique dû à l’expérience du confinement, la crise sanitaire aura forgé des propriétaires plus casaniers et en quête d’affection. Parmi les personnes sondées, 7% ont affiché une volonté ferme d’adopter un animal dans les prochains mois.