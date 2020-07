Antisémitisme: Mel Gibson accuse Winona Ryder de mentir

Riposte

L'actrice a récemment raconté que l'acteur et cinéaste lui aurait fait un commentaire anti-Juifs. Ce dernier a démenti par le biais de son porte-parole.

«Nous étions à une fête bondée avec un de mes bons amis, et Mel Gibson fumait un cigare. Nous parlions tous et il a dit à mon ami, qui est gay, «Oh attends, je vais avoir le sida, là, non?», a déclaré Winona Ryder au journal. Poursuivant l'histoire, l'actrice a ajouté: «Puis quelque chose est arrivé au sujet des Juifs, et (Mel Gibson) a dit: «Tu n'es pas une réchappée des fours, n'est-ce pas?»

«C'est 100% faux»

Le porte-parole de Mel Gibson a affirmé que Winona Ryder avait inventé l'histoire pour un article de «GQ» en 2010, et que rien n'avait changé depuis. «Elle a menti à ce sujet il y a plus de dix ans, quand elle a parlé à la presse, et elle ment maintenant», a-t-il ajouté, avant de poursuivre. «De plus, (Ryder) a menti sur le fait que (Gibson) a essayé de lui présenter des excuses à l'époque. Il lui a tendu la main, il y a de nombreuses années, pour la confronter à ses mensonges, et elle a refusé d'en parler avec lui.»