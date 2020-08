Pandémie

Antonio Banderas annonce être positif au coronavirus

L'acteur espagnol a annoncé lundi, le jour de ses 60 ans, qu'il se trouvait en quarantaine après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, tout en précisant aller «relativement bien» et être seulement un peu «fatigué».

«Je vais relativement bien, juste un peu plus fatigué que d'habitude et j'ai confiance dans le fait de récupérer le plus tôt possible en suivant les indications médicales qui, je l'espère, me permettront de surmonter l'infection dont je souffre et qui affecte tant de personnes à travers la planète», a partagé l'acteur du «Masque de Zorro», «Entretien avec un vampire» et «Les rois du mambo».